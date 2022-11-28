Под Курском автомобиль сбил 51-летнюю женщину

Женщину доставили в больницу Фото: Кристина ГОРБАТЕНКО

ДТП случилось 27 ноября примерно в 20:04 на улице Газопроводская в деревне Ворошнево, Курского района. В региональном УГИБДД рассказывают, 38-летний водитель, управляя автомобилем «Сузуки Гранд Витара», сбил 51-летнюю женщину-пешехода.

В результате ДТП женщина-пешеход получила ранения и была доставлена в больницу. Полиция выясняет обстоятельства происшествия. Действиям участников ДТП будет дана правовая оценка.

Всего с 25 по 27 ноября в Курской области зарегистрировано четыре ДТП с пострадавшими. Так, еще одна авария произошла 27 ноября примерно в 10:20 на 130 километре автодороги «Курск – Касторное». ПО предварительным данным, 30-летняя женщина-водитель, управляя автомобилем «Лада Гранта», не справилась с управлением в результате чего съехала с дороги в левый по ходу движения кювет. После этого машина перевернулась.

В результате ДТП женщина-водитель и 51-летняя женщина-пассажир автомобиля, получили ранения и были доставлены в больницу.