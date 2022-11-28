За сутки в Курской области коронавирусом заразились 25 человек

В стационарах с COVID-19 и пневмониями находятся 135 человек Фото: Кристина ГОРБАТЕНКО

По данным оперштаба на 28 ноября, в Курской области коронавирусом заболели еще 25 человек. Всего с начала пандемии в регионе зарегистрировано 148 968 подтвержденных случаев заболевания ковид.

В стационарах с COVID-19 и пневмониями находятся 135 человек, на ИВЛ – 6 (6 – инвазивная, 0 – неинвазивная).

По оперативным данным, на сегодняшний день скончались 2529 человек. За истекшие сутки новые подтвержденные случаи смерти от COVID-19 не зарегистрированы.

Ранее КП сообщала, что на сегодняшний день в Курской области привито 412735 человек, из них 128 160 детей. Для иммунизации в регионе используются препараты «Совигрипп» и «Ультрикс Квадри». Вакцины, используемые для иммунизации, содержат все вышеперечисленные штаммы вируса гриппа.