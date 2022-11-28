Под Курском дерево чуть не упало на жилой дом

Спасатели помогли убрать упавшее дерево Фото: материалы пресс-служб

О происшествии сообщили в Противопожарной службе Курской области. 27 ноября в хуторе Малиновка Солнцевского района спасатели помогли хозяевам одного из частных домов с помощью бензопилы убрать упавшее дерево.

Дерево едва не упало на дом и лежало от него в паре метров. Однако, к счастью, здание не пострадало.

Еще одно ЧП случилось 26 ноября в 19:13 в Малогнеушевском сельсовете Рыльского района. Там произошел пожар на электроподстанции. Возгорание возникло из-за короткого замыкания электропроводки. Однако, как говорят пожарные, открытого горения не произошло, и угрозы жилью не было.