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НовостиПроисшествия28 ноября 2022 6:53

Под Курском дерево чуть не упало на жилой дом

ЧП случилось в Солнцевском районе
Кристина ГОРБАТЕНКО
Спасатели помогли убрать упавшее дерево

Спасатели помогли убрать упавшее дерево

Фото: материалы пресс-служб

О происшествии сообщили в Противопожарной службе Курской области. 27 ноября в хуторе Малиновка Солнцевского района спасатели помогли хозяевам одного из частных домов с помощью бензопилы убрать упавшее дерево.

Дерево едва не упало на дом и лежало от него в паре метров. Однако, к счастью, здание не пострадало.

Еще одно ЧП случилось 26 ноября в 19:13 в Малогнеушевском сельсовете Рыльского района. Там произошел пожар на электроподстанции. Возгорание возникло из-за короткого замыкания электропроводки. Однако, как говорят пожарные, открытого горения не произошло, и угрозы жилью не было.