В Медвенском районе Курской области ночью потушили пожар

Во время пожара никто не пострадал Фото: ГУ МЧС России по Курской области.

Сообщение о пожаре поступило в оперативную дежурную смену ЦУКС ГУ МЧС России по Курской области 28 ноября в 02:40. Горело здание в селе Спасское Медвенского района.

На место происшествия выезжали пожарные, сотрудники полиции, работники скорой помощи, газовая служба, электрические сети. По прибытии в 02:50 огнеборцы незамедлительно начали тушить пожар. Загорание было локализовано в 03:09, справиться с огнем удалось в 03:15.

В региональном ГУ МЧС рассказывают, в результате пожара в здании мансардного типа размером 10х20 метров сгорела кровля по всей площади, повреждены деревянные перегородки и стены в мансардном этаже.

В результате пожара никто не пострадал. Возгорание тушили 16 человек и шесть единиц техники.

Главное управление МЧС России по Курской области напоминает: если вы стали участником или свидетелем трагедии, несчастного случая или оказались в непростой ситуации, звоните на Единый номер вызова экстренных служб «112».