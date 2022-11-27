Курский «Сокол» пропустил семь безответных шайб на домашнем льду

28 ноября «Сокол» проведет повторный матч с «Олимпией». Начало в 18:30. Фото со страницы ХК "Олимпия" в VK.

После удручающего выезда в Бобров (1:13 и 0:7) курский «Сокол» в рамках регулярного чемпионата НМХЛ выдал еще одно жалкое зрелище. Вновь пропустил семь безответных шайб, но теперь на своем льду. Сегодня, 27 ноября, подопечные Артема Мериойи были биты «Олимпией» из Кирово-Чепецка. Таким образом, наши земляки проиграли три последних матча с общим счетом 1:27.

После сегодняшнего игрового дня на «Востоке» лидирует «Тамбов» (34 очка). Далее располагаются пензенский «Дизелист» (29) и саратовский «Кристалл» (27). У курян четыре балла и последнее 11-е место. Завтра, 28 ноября, «Сокол» проведет повторный матч с «Олимпией». Начало в 18:30.

Как ранее сообщал сайт kursk.kp.ru, куряне заняли девять призовых мест на международном турнире по пауэрлифтингу.