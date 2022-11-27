Курянина вывезли в багажнике в лес и ограбили

Подозреваемые требовали от знакомого денег Фото: Светлана ВОЛКОВА

На днях тридцатипятилетний житель областного центра написал заявление на двоих знакомых, которые его ограбили.

- Все началось с совместного распития спиртного с одним из подозреваемых. Между мужчинами возник конфликт. Хозяин посчитал себя оскорбленным и вызвал на помощь друга. Хулиганы стали требовать вернуть крупную сумму денег, якобы взятую в долг, но гость все отрицал. Тогда "должника" против его воли погрузили в багажник и вывезли в лесополосу. Чтобы напугать и добиться своего мужчину избили, - рассказали в полиции.

Не получив желаемого результата, фигуранты решили поменять локацию. У садового товарищества «Мир» они снова избили мужчину и уехали, отобрав его дорогой телефон.

Всех участников событий полицейские нашли и допросили в течение суток. К материалам уголовного дела приобщили их признательные показания, назначены необходимые экспертизы, добавили в УМВД региона.