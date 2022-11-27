Курский суд оставил в силе приговор белгородцу, который на охоте застрелил человека

За убийство человека охотнику дали год ограничения свободы Фото: Светлана ВОЛКОВА

Курский областной суд апелляционные жалобы белгородца оставил без удовлетворения. 19 декабря 2020 года 40-летний житель Белгородской области, имея разрешение на добычу пушных животных на территории охотничьих угодий Горшеченского района Курской области, приехал туда на автомобиле. Из-за плохого освещения он принял находившегося в кустарнике на краю оврага незнакомого ему мужчину за дикое животное и из заряженного охотничьего ружья 12-го калибра несколько раз выстрелил. Причем два выстрела пришлись по кустам. Он ранил мужчину, который упал вглубь оврага и умер.

В суде охотник вину не признал, утверждал, что стрелял по лисе, которая скрылась в кусты. Мужчина сказал, что он отчетливо видел добычу, не человека, а лису.

Приговор обжаловали родные погибшего. Они считали, что уголовное дело следует вернуть на новое рассмотрение, так как здесь усматривается состав более тяжкого преступления – умышленного причинения смерти.

В свою очередь адвокат осужденного просил его оправдать.

В итоге суд оставил приговор без изменений и дал белгородцу год ограничения свободы с лишением права заниматься деятельностью, связанной с охотой, хранением и ношением охотничьего огнестрельного оружия, сроком на два года.

Кроме того охотник заплатит супруге и дочери погибшего по 800 тысяч рублей каждой.