В Курской области за наркотики саратовцу дали три с половиной года колонии

Неизвестный оставил в лесу четыре кило "травы" Фото: Светлана ВОЛКОВА

Вступил силу приговор Рыльского районного суда в отношении жителя Саратовской области, осужденного за незаконный оборот наркотиков массой около четырех килограмм.

В начале 2022 года неизвестный в лесу Рыльского района спрятал марихуану массой около четырех кило. Об этом саратовцу сообщили через мессенджер. В ходе оперативных мероприятий каннабис изъяли правоохранители. Когда мужчина приехал, чтобы забрать закладку, его задержали.

Суд дал ему три с половиной года колонии строгого режима, сообщает пресс-служба Объединенной судебной системы Курской области.