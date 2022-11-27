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НовостиПроисшествия27 ноября 2022 17:34

В Курской области за наркотики саратовцу дали три с половиной года колонии

Мужчину задержали, когда он пришел в лес за "закладкой"
Ольга ДАНИЛОВА
Неизвестный оставил в лесу четыре кило "травы"

Неизвестный оставил в лесу четыре кило "травы"

Фото: Светлана ВОЛКОВА

Вступил силу приговор Рыльского районного суда в отношении жителя Саратовской области, осужденного за незаконный оборот наркотиков массой около четырех килограмм.

В начале 2022 года неизвестный в лесу Рыльского района спрятал марихуану массой около четырех кило. Об этом саратовцу сообщили через мессенджер. В ходе оперативных мероприятий каннабис изъяли правоохранители. Когда мужчина приехал, чтобы забрать закладку, его задержали.

Суд дал ему три с половиной года колонии строгого режима, сообщает пресс-служба Объединенной судебной системы Курской области.