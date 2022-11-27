Осудили курянина, по вине которого в ДТП пострадали четыре человека

Водителю ограничили свободу на год Фото: Светлана ВОЛКОВА

Тимский районный суд вынес приговор 42-летнему водителю, виновному в ДТП с грузовиком, в результате которого есть пострадавшие, в том числе дети.

42-летнего жителя Обояни обвиняли по ч. 1 ст. 264 УК РФ (в нарушении лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека).

Утром 25 декабря 2021 года он на «Тойота Камри» вез своего 59-летнего родственника, 33-летнего брата и двоих племянников шести и 13 лет. Машина ехала по автодороге «Курск – Воронеж» в направлении Воронежа. По пути водитель заметил на проезжей части грузовик, развернутый поперек дороги - водитель МАЗа не справился с управлением, допустил разворот и врезался в дорожное ограждение. Курянин не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с этим МАЗом. В результате ДТП 59-летний пассажир легкового автомобиля получил травмы, причинившие тяжкий вред здоровью, двое детей и 33-летний пассажир автомобиля «Тойота Камри» получили ранения.

Подсудимый признал себя виновным и ходатайствовал о прекращении уголовного дела в связи с примирением с потерпевшим, рассказали в пресс-службе Объединенной судебной системы.

Но суд не усмотрел оснований для прекращения уголовного дела и признал водителя виновным в ДТП, назначив ему год ограничения свободы.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован в установленные законом сроки, добавили в ведомстве.