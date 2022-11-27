Более 400 тысяч курян сделали прививки от гриппа

Пункты вакцинации продолжают работать Фото: Светлана ВОЛКОВА

В Курской области нарастает активность вирусов гриппа A(H1N1) 2009, A(H3N2) и B. Варианты штаммов A(H3N2) и B, выявленные в этом году, отличаются от тех, что циркулировали в предыдущем эпидсезоне, поэтому вакцинация очень актуальна, сообщилив региональном Роспотребнадзоре.

- Значительную угрозу для здоровья людей в этом сезоне представляет штамм свиного гриппа A(H1N1), который показал свой пандемический потенциал во время свиного гриппа в 2009 году, - отметил руководитель ведомства Олег Климушин. - Особую опасность грипп представляет для детей, пожилых людей и лиц с хроническими заболеваниями.

На сегодняшний день в Курской области привито 412735 человек, из них 128 160 детей. Для иммунизации в регионе используются препараты «Совигрипп» и «Ультрикс Квадри». Вакцины, используемые для иммунизации, содержат все вышеперечисленные штаммы вируса гриппа.

Участники пресс-конференции призвали граждан не откладывать прививку – это позволит преодолеть эпидсезон без ущерба для здоровья, учебного и трудового процесса и личных планов.

Прививки от гриппа и коронавируса можно сделать одновременно, во всех поликлиниках, центральных районных больницах. Также действует прививочный центр на 2-м этаже торгового комплекса «МегаГРИНН» в Курске. Он работает с понедельника по пятницу с 13:00 до 20:00, по субботам и воскресеньям - с 12:00 до 18:00. Для вакцинации понадобятся паспорт, СНИЛС и медицинский полис.