В Курской области утром 27 ноября сгорело несколько жилых домов

В основном огонь прошелся по частному сектору Фото: Светлана ВОЛКОВА

Сразу четыре пожара произошло в регионе 27 ноября. По данным МЧС Курской области, пострадавших нет.

В результате пожара огнем поврежден жилой деревянный дом на площади 12 квадратных метров.

Около восьми утра в квартире на улице Мира в Железногорске на балконе восьмого этажа горел матрац. На пожар выезжали 16 человек и семь единиц техники. Огонь потушили.

Около четырех часов утра в селе Калиновка Хомутовского района сгорела веранда, пристроенная к деревянному жилому дому. В доме закопчены вещи.

Примерно в то же время серьезный пожар произошел в селе Нижние Деревеньки Льговского района.

В жилом деревянном доме сгорела кровля на всей площади, прогорело деревянное потолочное перекрытие на площади, повреждена огнем стена дома, закопчены стены и потолок на всей площади. К счастью, пострадавших нет.