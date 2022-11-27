В урочище Гнань - более 220 видов сосудистых растений, 42 вида лишайников и 85 видов грибов, более 200 видов животных Фото: Светлана ВОЛКОВА

В Курской области появилась особо охраняемая территория «Урочище Гнань и артезианский источник». Объект расположен в границах Веретенинского сельсовета Железногорского района, на землях лесного фонда в окрестностях села Гнань. Его площадь – 152,7 гектаров.

Памятник природы создан с целью охраны широколиственного леса. В нем обитают представители флоры и фауны региона, включая занесенные в Красную книгу: более 220 видов сосудистых растений, 42 вида лишайников и 85 видов грибов, более 200 видов животных. А еще здесь расположен артезианский источник, имеющий культурную и историческую ценность. Он известен с 1621 года и освящен в честь Николая Чудотворца.