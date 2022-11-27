Завершить благоустройство улицы Ленина в Курске планируют 30 ноября

Улицу ремонтируют после покладки труб Фото: Светлана ВОЛКОВА

В Курске продолжается благоустройство улицы Ленина после монтажа почти трех километров новой тепломагистрали.

Работы по восстановлению дорожного полотна пока выполнены на участке от площади Перекальского до остановки «Улица Садовая». Впереди — окончание работ на участке от улицы Садовой до улицы Уфимцева.

Осталось привести в порядок тротуар, вывезти мусор, подсыпать грунт, установить металлические ограждения и нанести разметку. В «Квадре» намерены устранить технические недостатки по благоустройству до 30 ноября. 27 ноября этот участок должен быть открыт для проезда.

Новая магистраль выполнена из труб большого диаметра в пенополиуретановой изоляции, которая стойка к внешнему износу и обеспечит теплотрассе срок службы не менее 40 лет. Это позволит избежать большого количества аварий на теплосетях, пообещали в мэрии.