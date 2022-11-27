Суточный прирост зараженных коронавирусом в Курской области составил 25 человек

Фото из архива "КП". Фото: Анна ГРЕБЕНКИНА

25 жителей Курской области получили положительные тесты на коронавирус за минувшие сутки. Сутками ранее количество зараженных составило 26 человек. Как сообщил оперштаб в воскресенье, 27 ноября, всего в регионе зарегистрировали 148 968 подтвержденных случаев заболевания ковидом.

В стационарах с COVID-19 и пневмониями находится 124 человека, на ИВЛ – 6 (6 – инвазивная, 0 – неинвазивная).

На сегодняшний день скончались 2 529 пациентов. За истекшие сутки новых летальных случаев от коронавирусных осложнений не зарегистрировали.