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НовостиЗдоровье27 ноября 2022 9:00

Суточный прирост зараженных коронавирусом в Курской области составил 25 человек

Летальных случаев не зарегистрировали
Анна ГРЕБЕНКИНА
Фото из архива "КП".

Фото из архива "КП".

Фото: Анна ГРЕБЕНКИНА

25 жителей Курской области получили положительные тесты на коронавирус за минувшие сутки. Сутками ранее количество зараженных составило 26 человек. Как сообщил оперштаб в воскресенье, 27 ноября, всего в регионе зарегистрировали 148 968 подтвержденных случаев заболевания ковидом.

В стационарах с COVID-19 и пневмониями находится 124 человека, на ИВЛ – 6 (6 – инвазивная, 0 – неинвазивная).

На сегодняшний день скончались 2 529 пациентов. За истекшие сутки новых летальных случаев от коронавирусных осложнений не зарегистрировали.