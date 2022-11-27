47-летний житель Курской области попал под уголовное дело за насилие в отношении полицейского

Рыльский межрайонный следственный отдел СУ СКР по Курской области возбудил уголовное дело на 47-летнего мужчину. Его подозревают в в применении насилия в отношении сотрудника полиции (1 ст. 318 УК РФ).

По версии следствия, днем 21 ноября 2022 года пьяный подозреваемый находился в служебном автомобиле сотрудников полиции. Мужчина проявлял агрессию и нецензурно ругался. А затем применил насилие в отношении одного из правоохранителей.

Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства совершенного преступления.

Как сообщал ранее сайт kursk.kp.ru, другого 34-летнего курянина подозревают в применении насилия в отношении сотрудника полиции. Вечером 26 сентября на трассе «Курск-Льгов-Рыльск» в Октябрьском районе водителя остановил сотрудник ДПС для проверки документов. Мужчина вышел на улицу и начал проявлять агрессию. Ругаться матом, а затем применил насилие в отношении автоинспектора.