Курянин через прокуратуру вернул свою зарплату за три месяца

На работодателя завели уголовное дело Фото: Светлана ВОЛКОВА

В прокуратуру Железнодорожного административного округа Курска обратился курянин и заявил о нарушении его трудовых прав.

Мужчина работал в организации, деятельность которой связана с обслуживанием технического оборудования, в должности специалиста по ремонту. Как показала проверка, в течение трех месяцев ему не выплачивал заработную плату. Долг составил более ста тысяч рублей.

Прокурор округа внес руководителю организации представление, в котором потребовал устранить нарушения, сообщили в ведомстве.

А по материалам прокурорской проверки против работодателя возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 145.1 УК РФ.

Сейчас задолженность перед работником полностью погашена.