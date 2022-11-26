В Курске будут судить саратовца, который "собирал деньги на ДТП"

Мошенники выманивали деньги под предлогом якобы происшедших аварий Фото: Светлана ВОЛКОВА

В суд передали дело против 21-летнего жителя Саратовской области. Его обвиняют по ч. 2 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с причинением значительного ущерба гражданину).

Как полагает следствие, в сентябре 2022 года молодой человек по объявлению в Интернет нашел работу курьера. Он должен был приезжать по указанным адресам и получать от людей деньги.

Как выяснилось, эти деньги люди передавали в качестве оплаты за непривлечение их родственников или знакомых к ответственности за якобы совершенные ДТП, а также на лечение пострадавших. Полученные у обманутых курян суммы курьер вносил через банкоматы на определенные счета. В качестве вознаграждения он получал 10 % от суммы перевода.

Так, в конце сентября 2022 года, следуя указаниям «работодателя», молодой человек прибыл из Москвы в Курск, где направился по указанному адресу. Там он получил от 75-летней женщины 200 тысяч рублей. По заверениям мошенников, эта сумма должна была помочь дочери престарелой женщины избежать ответственности за якобы совершенное ДТП и обеспечить лечение пострадавших.

Парня задержали в ходе оперативно-розыскных мероприятий.

Уголовное дело направили в Промышленный районный суд Курска.