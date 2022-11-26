Мэрию Курска через суд заставили убрать свалку

Стихийные мини-свалки можно увидеть в разных частях города
Фото: Светлана ВОЛКОВА
Свалку обнаружили проверяющие в Сеймском округе округа.
- На открытом земельном грунте общей площадью более 30 тысяч квадратных метров располагалась несанкционированная свалка бытовых отходов. Однако меры к ликвидации свалки не принимали, - рассказали в прокуратуре региона. - Вместе с тем, вопросы, связанные с благоустройством территории муниципального образования и организацией деятельности по накоплению, сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов, относятся к компетенции администрации Курска.
Прокуратура направила в суд иск и потребовала признать бездействие администрации Курска незаконными и обязать ликвидировать свалку отходов.
Требования суд удовлетворил. Апелляционная и кассационная инстанции признали решение суда законным.
Сейчас несанкционированную мусорку убрали.