В Курской области работает "горячая линия" по профилактике ВИЧ

Узнать можно также о проведении обследования на ВИЧ-инфекцию Фото: Светлана ВОЛКОВА

В рамках Всемирного дня борьбы со СПИДом, который ежегодно проводится 1 декабря, по 5 декабря в регионе работает тематическая «горячая линия» по вопросам профилактики ВИЧ-инфекции.

Сотрудники Управления Роспотребнадзора по Курской области ответят на вопросы граждан: об эпидемиологической ситуации по ВИЧ-инфекции в Российской Федерации и Курской области; о механизмах передачи возбудителя ВИЧ-инфекции, условиях заражения, группах риска; расскажут о профилактике ВИЧ-инфекции и безопасном поведении; порядке консультирования и проведения обследования на ВИЧ-инфекцию.

Консультацию можно получить в рабочие дни с 10.00 до 17.00, в пятницу с 10.00 до 16.30 (перерыв с 13.00 до 14.00), позвонив по телефонам:

- в Курске, Курском, Октябрьском, Солнцевском, Поныровском, Золотухинском районах - (4712) 58-71-86, 54-59-55;

- в г. Железногорске, Железногорском, Дмитриевском, Хомутовском, Фатежском районах - (47148) 2-46-49;

- в Льговском, Курчатовском, Конышевском, Рыльском, Глушковском, Кореневском районах - (47140) 2-14-88, 2-14-89;

- в Суджанском, Большесолдатском, Беловском, Медвенском, Обоянском и Пристенском районах - (47143) 2-16-38;

- в Щигровском, Черемисиновском, Тимском, Советском, Касторенском, Горшеченском и Мантуровском районах - (47145) 4-39-65.

Напоминаем также, что в круглосуточном режиме работает телефон Единого консультационного центра Роспотребнадзора 8-800-555-49-43 (звонок бесплатный).