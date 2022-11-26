Под курском горит автомобиль

ЧП произошло в Курском районе Фото: Светлана ВОЛКОВА

В 21:16 26 ноября в оперативную дежурную смену ЦУКС ГУ МЧС России по Курской области сообщили о пожаре в автомобиле вблизи поселка Подлесный Курского района.

На место происшествия выезжали пожарные ПСЧ №5 Курск, сотрудники полиции, медики скорой помощи, сообщили в МЧС региона.

Главное управление МЧС России по Курской области напоминает: если вы стали участником или свидетелем трагедии, несчастного случая или оказались в непростой ситуации, звоните на Единый номер вызова экстренных служб «112» (звонки принимаются круглосуточно и бесплатно с городских и мобильных телефонов). Единый «телефон доверия» Главного управления МЧС России по Курской области 8-4712-51-00-22.

Ранее КП сообщала, что рано утром 26 ноября в Курске на пожаре погибла женщина.