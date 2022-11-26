Курские учителя прошли школу первой помощи

Занятием прошли пока 20 педагогов Фото: Светлана ВОЛКОВА

Врачи Курской областной многопрофильной клинической больницы провели занятие по оказанию первой помощи для учителей школы №35.

Это занятие - первое из цикла. Здесь каждый мог выполнить действия, связанные с оказанием первой помощи и потренировать навыки.

Обучение организовали и провели врачи анестезиологи-реаниматологи отделения экстренной и плановой консультативной помощи, а также врачи-ординаторы отделения реанимации инфекционного центра. В тренинге приняли участие 20 педагогов. Все участники обучения получили памятку от сотрудников больницы с алгоритмом оказания первой помощи.