Курянин продал по объявлению иномарку родственницы

Мужчина подделал документы, сказали в суде Фото: Светлана ВОЛКОВА

Ленинский районный суд вынес приговор 38-летнему жителю Курска, который признан виновным по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в крупном размере), ч. 3 ст. 160 УК РФ (присвоение и растрата имущества, вверенного виновному, совершенные в крупном размере).

Зимой 2019 года к мужчине обратилась 61-летняя родственница с просьбой взять на хранение ее автомобиль KIA Sorento. Через некоторое время, не имя разрешения от собственницы, он решил распорядиться машиной по своему усмотрению. Для этого он разместил в сети Интернет объявление о продаже якобы принадлежащего ему автомобиля. Заинтересовавшемуся этим предложением покупателю предоставил поддельные документы о том, что является собственником транспортного средства. Затем по договоренности с ним обменял находящийся у него на хранении автомобиль на автомобиль BMW с доплатой в 250 тысяч рублей.

Деньгами и автомобилем он распорядился по своему усмотрению, сказали в прокуратуре.

Кроме того, курянин признан виновным в хищении денег родственницы. Пользуясь доверительными отношениями с женщиной, он попросил одолжить ему 500 тысяч рублей. При этом заверил ее в возможности дополнительного ежемесячного заработка в виде 5% от переданных ему взаймы денег.

Суд дал курянину два года и три месяца исправительной колонии общего режима.

Кроме того, с подсудимого в пользу потерпевшей взыскана сумма ущерба и компенсация морального вреда в общей сумме 530 тысяч рублей.