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НовостиПроисшествия26 ноября 2022 17:08

Курянина заставили вернуть выплаты по инвалидности на 149 тысяч рублей

Доктор, выдавшая документы на оформление пенсии, осуждена
Ольга ДАНИЛОВА
Суд счел назначение пенсии незаконным

Суд счел назначение пенсии незаконным

Фото: Светлана ВОЛКОВА

В 2018 году житель Курска предоставил в бюро медико-социальной экспертизы медицинские документы с недостоверными сведениями о состоянии здоровья. Впоследствии на основании их мужчине была установлена инвалидность второй группы. Это дало ему право на получение страховой пенсии и ежемесячной денежной выплаты.

Однако, как показала проверка, фактически при прохождении медицинского освидетельствования у мужчины не было заболеваний, при которых могла быть установлена инвалидность, рассказали в пресс-службе Объединенной судебной системы Курской области.

- Общая сумма незаконно денег составила более 140 тысяч рублей. Прокурор Железнодорожного административного округа Курска направил в суд иск, в котором потребовал взыскать с ответчика незаконно полученную пенсию в общей сумме 149 тысяч рублей. Требования полностью удовлетворены, - сообщили в ведомстве.

Ранее против бывшего врача, за взятки выдававшей документы, содержащие недостоверные сведения о состоянии здоровья пациентов, был вынесен обвинительный приговор.