В Курске прокуратура запретила обнародовать персональные данные должников за ЖКУ

Адреса должников запретили вывешивать на подъездах Фото: Светлана ВОЛКОВА

Прокуратура Железнодорожного административного округа Курска выяснила, что управляющая компания разместила на информационном стенде подъезда многоквартирного дома списки лиц, имеющих задолженность по оплате за коммунальные услуги с указанием их фамилии, имени, отчества и номеров квартир.

Прокурор округа внес руководителю управляющей организации представление, в котором потребовал устранить выявленные нарушения.

По требованию прокуратуры указанные нарушения устранены, списки должников удалены с информационного стенда.

В ведомстве сказали, что обнародовать персональные данные должников противозаконно.

Кроме того, против виновника завели дело об административном правонарушении по ч. 2 ст. 13.11 КоАП РФ (нарушение законодательства Российской Федерации в области персональных данных).