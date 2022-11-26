В Курске прокуратура запретила обнародовать персональные данные должников за ЖКУ

Адреса должников запретили вывешивать на подъездах
Фото: Светлана ВОЛКОВА
Прокуратура Железнодорожного административного округа Курска выяснила, что управляющая компания разместила на информационном стенде подъезда многоквартирного дома списки лиц, имеющих задолженность по оплате за коммунальные услуги с указанием их фамилии, имени, отчества и номеров квартир.
Прокурор округа внес руководителю управляющей организации представление, в котором потребовал устранить выявленные нарушения.
По требованию прокуратуры указанные нарушения устранены, списки должников удалены с информационного стенда.
В ведомстве сказали, что обнародовать персональные данные должников противозаконно.
Кроме того, против виновника завели дело об административном правонарушении по ч. 2 ст. 13.11 КоАП РФ (нарушение законодательства Российской Федерации в области персональных данных).