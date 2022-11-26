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НовостиПроисшествия26 ноября 2022 15:52

В Курске прокуратура запретила обнародовать персональные данные должников за ЖКУ

ЧП произошло в Железнодорожном округе
Светлана ВОЛКОВА
Светлана ВОЛКОВА
Адреса должников запретили вывешивать на подъездах

Адреса должников запретили вывешивать на подъездах

Фото: Светлана ВОЛКОВА

Прокуратура Железнодорожного административного округа Курска выяснила, что управляющая компания разместила на информационном стенде подъезда многоквартирного дома списки лиц, имеющих задолженность по оплате за коммунальные услуги с указанием их фамилии, имени, отчества и номеров квартир.

Прокурор округа внес руководителю управляющей организации представление, в котором потребовал устранить выявленные нарушения.

По требованию прокуратуры указанные нарушения устранены, списки должников удалены с информационного стенда.

В ведомстве сказали, что обнародовать персональные данные должников противозаконно.

Кроме того, против виновника завели дело об административном правонарушении по ч. 2 ст. 13.11 КоАП РФ (нарушение законодательства Российской Федерации в области персональных данных).