В Курской области пенсионера обвиняют в убийстве двоих

Дело рассмотрит облсуд Фото: Светлана ВОЛКОВА

В суд передали дело против 65-летнего жителя Октябрьского района Курской области. Его обвиняют по п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух лиц).

Как полагает следствие, две семьи, проживающие в селе Долженково Октябрьского района, долго враждовали из-за спора о принадлежности земельного участка.

12 сентября 2022 года соседи были на своих приусадебных участках. Между ними вновь возникла ссора, во время которой пенсионер произвел по одному выстрелу из принадлежащего ему охотничьего ружья в 46-летнего мужчину и 36-летнюю женщину.

В результате полученных огнестрельных ранений головы и туловища они скончались на месте.

О произошедшем мужчина рассказал соседке, которая вызвала сотрудников полиции.

- На предварительном следствии он признал вину и подробно рассказал об обстоятельствах совершения преступления, - сообщили в прокуратуре региона.

Уголовное дело рассмотрит Курский областной суд