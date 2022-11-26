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НовостиЗдоровье26 ноября 2022 15:15

В Курске с начала года процедуру экстракорпорального оплодотворения по полису ОМС провели 578 раз

Родителями стали люди из разных регионов России
Светлана ВОЛКОВА
Светлана ВОЛКОВА
Бесплатно пойти ЭКО можно по нацпроекту "Демография"

Бесплатно пойти ЭКО можно по нацпроекту "Демография"

Фото: Светлана ВОЛКОВА

В Курске с начала года процедуру экстракорпорального оплодотворения по полису ОМС провели 578 раз.

Многие супружеские пары сталкиваются с проблемой бесплодия. При здоровом образе жизни, подходящем возрасте и желании стать родителями семьям приходится долго ждать. Эту проблему решают специалисты-репродуктологи. Лечение бесплодия методом экстракорпорального оплодотворения (ЭКО) доступно по полису ОМС в рамках нацпроекта «Демография».

В Курской области процедура проводится в областном перинатальном центре. В 2022 году ее провели 623 раза, из них 578 раз – по программе обязательного медицинского страхования.

- С каждым годом у нас увеличивается количество выполненных программ ЭКО, и за период работы с нашей помощью на свет появилось более тысячи здоровых детей. Родителями стали пациенты из нашего региона, а также из Орловской и Белгородской областей, Красноярского края, Москвы и Санкт-Петербурга, - рассказала главный врач перинатального центра Маргарита Антюхина.