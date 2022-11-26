Бесплатно пойти ЭКО можно по нацпроекту "Демография" Фото: Светлана ВОЛКОВА

В Курске с начала года процедуру экстракорпорального оплодотворения по полису ОМС провели 578 раз.

Многие супружеские пары сталкиваются с проблемой бесплодия. При здоровом образе жизни, подходящем возрасте и желании стать родителями семьям приходится долго ждать. Эту проблему решают специалисты-репродуктологи. Лечение бесплодия методом экстракорпорального оплодотворения (ЭКО) доступно по полису ОМС в рамках нацпроекта «Демография».

В Курской области процедура проводится в областном перинатальном центре. В 2022 году ее провели 623 раза, из них 578 раз – по программе обязательного медицинского страхования.

- С каждым годом у нас увеличивается количество выполненных программ ЭКО, и за период работы с нашей помощью на свет появилось более тысячи здоровых детей. Родителями стали пациенты из нашего региона, а также из Орловской и Белгородской областей, Красноярского края, Москвы и Санкт-Петербурга, - рассказала главный врач перинатального центра Маргарита Антюхина.