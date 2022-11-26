1 декабря куряне смогут пройти экспресс-тестирование на СПИД

В городе в этот день пойдет ряд просветительских акций Фото: Светлана ВОЛКОВА

1 декабря – Всемирный день борьбы со СПИДом. Объявленный в 1988 году, он стал первым международно признанным днем, посвященным охране здоровья.

Представители Центра по профилактике и борьбе со СПИДом рассказали о запланированных массовых мероприятиях на этот день:

- 1 декабря в 11.00 в актовом зале Курской областной многопрофильной клинической больницы (ул.Садовая, 40) состоится областная межведомственная научно-практическая конференция;

- 1 декабря в 11.00 на территории Курского государственного медицинского университета пройдет акция, приуроченная ко Всемирному дню борьбы со СПИДом, с участием волонтеров-медиков отряда «СТОП СПИД», общественных организаций (анкетирование, экспресс-тестирование);

- 1 декабря в 14.00 в Центре народного творчества «Русь» (ул.Обоянская, 26) – квиз для учащейся молодежи «Я выбираю здоровый образ жизни».