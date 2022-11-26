Курские баскетболистки обыграли сборную России

Варвара Псарева (№ 17) набрала семь очков. Фото со страницы БК "Динамо" в VK.

Накануне национальная женская сборная встречалась с действующим чемпионом страны – курским «Динамо». Бешеный старт наших девушек предопределил их итоговый успех. После восьми минут игрового времени курянки вели 18:0, а первую четверть завершили с перевесом в 16 очков – 24:8.

По предварительной договоренности, независимо от результата (73:61 в пользу курского клуба), соперницы должны были сыграть еще и овертайм. Лишенные мотивации динамовки уступили 8:13, но по сумме все равно выиграли с комфортным счетом 81:74. В ТОП-5 результативных игроков «Динамо» вошли – Эзин Калу (17 очков), Елизавета Шабанова, Анна Буровая (по 14), Аделина Абайбурова (13) и Варвара Псарева (семь).