В Курске на пожаре погибла женщина

Пожар произошел в центре города Фото: Светлана ВОЛКОВА

05:51 26 ноября в оперативную дежурную смену ЦУКС ГУ МЧС России по Курской области сообщили о пожаре на улице Семеновская в Курске

На место происшествия выезжали пожарные-спасатели ПСЧ №4 Курска, сотрудники полиции, медики скорой помощи, работники электрических сетей.

Потушить огонь удалось только через полчаса - в 06:20. На пожаре погибла женщина 62 лет. В жилом доме общей площадью сто квадратных метров огонь повредил вещи.

Ущерб и причина пожара устанавливают.

Главное управление МЧС России по Курской области напоминает: если вы стали участником или свидетелем трагедии, несчастного случая или оказались в непростой ситуации, звоните на Единый номер вызова экстренных служб «112» (звонки принимаются круглосуточно и бесплатно с городских и мобильных телефонов). Единый «телефон доверия» Главного управления МЧС России по Курской области 8-4712-51-00-22.