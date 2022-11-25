С 1 января по Карте жителя Курской области можно будет воспользоваться льготным проездом

С апреля 2023 года по Карте жителя Курской области будет предоставляться льготный проезд в общественном транспорте по всем маршрутам, обещают в Доме Советов Фото: Светлана ВОЛКОВА

С 1 января 2023 года воспользоваться льготным проездом в общественном транспорте в новых автобусах по маршрутам №41, 46, 50 можно будет по Карте жителя Курской области. В дальнейшем с апреля 2023 года по Карте жителя Курской области будет предоставляться льготный проезд в общественном транспорте по всем маршрутам, сообщает администрация региона.

Карта жителя – это единая карта национальной платежной системы «МИР», которая объединяет платежную, социальную, транспортную и карту лояльности торговых сетей и аптек.

Зарегистрировать ранее выданную банковскую карту как Карту жителя Курской области можно во всех филиалах МФЦ региона, при себе необходимо иметь паспорт и СНИЛС. Также это можно сделать на сайте карта46.рф, для этого нужно авторизоваться в личном кабинете с помощью портала госуслуг, добавить банковскую карту национальной платежной системы «МИР», подтвердить, что вы являетесь владельцем банковской карты, в любом отделении МФЦ.

Получить дополнительную информацию о карте можно по телефонам: +7(4712) 39-51-52, +7(4712) 39-51-53.