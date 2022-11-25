До конца года в Курской области для детей-сирот закупят сто квартир

В этом году в регионе получили ключи 393 человека из категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей Фото: Светлана ВОЛКОВА

В Курске вручили документы на жилье детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей.

Документы получили 33 человека, еще один подпишет договор социального найма в ближайшее время – сейчас парень находится в зоне проведения СВО. Квартиры приобрели в городе Курске.

В этом году в регионе уже получили ключи 393 человека из категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. До конца года должны приобрести еще около ста квартир.

- Курская область сейчас находится на третьем месте в ЦФО после Москвы и Московский области по обеспечению жильем детей-сирот. С прошлого года мы можем не только покупать квартиры, но и строить самостоятельно. Кроме того, мы выдаем сертификаты на приобретение жилья. Такой возможностью уже воспользовались четыре человека, – рассказал вице-губернатор Андрей Белостоцкий.

В этом году в Курской области на обеспечение жильем детей-сирот было выделено свыше 900 млн рублей.