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НовостиОбщество25 ноября 2022 16:01

С начала года в Курской области родилось более семи тысяч малышей

Рожениц поздравили прямо в больнице
Светлана ВОЛКОВА
Светлана ВОЛКОВА
Свидетельство о рождении теперь можно оформить удаленно

Свидетельство о рождении теперь можно оформить удаленно

Фото: Светлана ВОЛКОВА

В областном перинатальном центре в канун Дня матери 24 мамам торжественно вручили свидетельства о рождении их малышей – 11 девочек и 13 мальчиков. У одних женщин это первенец, а у кого-то это уже четвертый и даже пятый ребенок в семье. Также мамам вручили подарки.

Женщин поздравили председатели комитета ЗАГС Курской области Ольга Воробьева и регионального комитета здравоохранения Екатерина Письменная.

- Все хлопоты мамы по оформлению комплекта документов на удаленном рабочем месте берут на себя сотрудники органов ЗАГС Центрального округа. В этом году в перинатальном центре они провели государственную регистрацию более тысячи новорожденных. Благодаря этому после выписки из родильного дома женщины не теряют время и у них есть возможность полностью сконцентрироваться на счастливом событии, – сообщила Ольга Воробьева.

- За год в области родились 7 320 детей, и мы приглашаем мам приходить к нам и за вторым, и за третьим ребенком, чтобы количество многодетных семей увеличивалось, – сказала Екатерина Письменная.