Курская область шьет народные костюмы для воспитанников детского сада из ДНР

Ребятам в ДНР уже отправили музыкальные инструменты Фото: Кристина ГОРБАТЕНКО

В администрацию Курской области обратились глава администрации Первомайского района ДНР и заведующая одним из детских садов в поселке Мангуш. Они просили помочь приобрести оборудование для музыкального зала дошкольной образовательной организации.

На просьбу откликнулись сотрудники регионального министерства образования и науки, а также образовательные организации Железногорска и Льгова, Курчатовского, Пристенского, Глушковского, Большесолдатского, Дмитриевского, Октябрьского, Суджанского и Горшеченского районов, не остались равнодушными в Льговской школе-интернате и школе-интернате №2 Курского района.

В областной администрации делятся, для малышей из ДНР уже собрали костюмы для патриотического воспитания, музыкальные инструменты - барабаны, трещотки, деревянные ложки, расписанные в традиционных суджанских мотивах, и многое другое. Первая партия гуманитарной помощи уже отправлена в Донецкую Народную Республику.

Также для ребят педагоги и обучающиеся Льговской школы-интерната изготовят народные костюмы. К работе они уже приступили на этой неделе. Костюмы будут парными – для мальчика и девочки. Всего будет пошито шесть пар нарядов. Закончат работу в начале декабря