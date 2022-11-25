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НовостиПроисшествия25 ноября 2022 12:55

22-летний курянин чуть не зарезал своего знакомого

Трагедия едва не случилась на проспекте Дериглазова
Кристина ГОРБАТЕНКО
Молодой человек был сильно пьян

Молодой человек был сильно пьян

Фото: Архив "КП"

Следственный отдел по Центральному административному округу Курска СУ СК РФ по Курской области завершил расследование уголовного дела в отношении 22-летнего местного жителя, обвиняемого покушении на убийство.

В региональном СУ СК рассказывают, 28 июля 2022 года, пьяный молодой человек был в квартире дома, расположенного на проспекте А. Дериглазова в Курске. Там он из-за личной неприязни поругался со своим знакомым. В ходе ссоры курянин взял кухонный нож и несколько раз ударил им мужчину.

Предотвратить трагедию помогли мужчины, которые в этот момент тоже были в квартире. Они же и вызвали скорую помощь.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.