22-летний курянин чуть не зарезал своего знакомого

Молодой человек был сильно пьян Фото: Архив "КП"

Следственный отдел по Центральному административному округу Курска СУ СК РФ по Курской области завершил расследование уголовного дела в отношении 22-летнего местного жителя, обвиняемого покушении на убийство.

В региональном СУ СК рассказывают, 28 июля 2022 года, пьяный молодой человек был в квартире дома, расположенного на проспекте А. Дериглазова в Курске. Там он из-за личной неприязни поругался со своим знакомым. В ходе ссоры курянин взял кухонный нож и несколько раз ударил им мужчину.

Предотвратить трагедию помогли мужчины, которые в этот момент тоже были в квартире. Они же и вызвали скорую помощь.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.