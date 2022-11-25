Куряне завоевали два золота на первенстве ЦФО по кудо

Курскую область на чемпионате и первенстве ЦФО представили 23 спортсмена. Фото из телеграм-канала Спорт 46.

Курскую область на чемпионате и первенстве ЦФО представили 23 спортсмена, восемь из которых вернулись домой с наградами.

В рамках первенства ЦФО первые места заняли Матвей Арсеньев и Иван Галкин. Вторым финишировал Александр Брехов. Бронзу завоевали Грант Гулян, Иван Заворуев, Андрей Привалов и Артем Медведев. Бронзу чемпионата ЦФО выиграл Александр Насыров. Тренируются спортсмены под руководством Сергея Рыкова и Александра Насырова.

Как ранее сообщал сайт kursk.kp.ru, курские волейболистки одержали разгромную победу в Уфе.

Тем временем, курские спортсмены выиграли 29 медалей на всероссийском турнире по айкидо.