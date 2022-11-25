В 2023 году по Курску будут курсировать 50 новых автобусов и 15 троллейбусов

Реформа позволит улучшить работу общественного транспорта Фото: Кристина ГОРБАТЕНКО

На 1 января 2023 года назначен старт реформы общественного транспорта Курской городской агломерации. По ней планируют перевод всех маршрутов на регулируемый тариф, полное обновление подвижного состава, доступность всех маршрутов для льготной категории граждан, внедрение безлимитного проездного билета.

В региональном комитете транспорта и дорог говорят, что реформа в первую очередь направлена на повышение качества обслуживания. До конца года курян попросят дать обратную связь для возможной корректировки маршрутной сети. После внедрения всех запланированных нововведений ожидается рост пассажиропотока и сокращение времени, которое жители будут проводить в дороге.

Так, в январе предстоит запуск трех новых магистральных маршрутов. Также начнут курсировать 50 новых автобусов, которые поступят в областной центр до конца декабря. Кроме того, в начале следующего года ожидается поставка 15 троллейбусов с увеличенным автономным ходом.

Помимо этого, обновят более 42 километра трамвайных путей, восемь тяговых подстанций и депо, закупят 22 односекционных трамвая. Также запланировано провести благоустройство прилегающих территорий и заменить более 90 остановочных павильонов.