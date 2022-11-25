В лесах Курской области усилят охрану хвойных насаждений

За незаконную рубку одного дерева сосны или ели предусмотрена уголовная ответственность Фото: Кристина ГОРБАТЕНКО

Приближаются новогодние праздники, поэтому лесные инспекторы комитета природных ресурсов Курской области совместно с полицейскими активизируют работу по выявлению незаконной рубки хвойных насаждений. Это связано с тем, что многие куряне предпочитают срубить елку в лесу, а не купить на базаре. Количество патрулирований увеличат с 1 декабря.

В региональном комитете природных ресурсов напоминают, что за незаконную рубку одного дерева сосны или ели предусмотрена уголовная ответственность. С ноября по февраль ущерб, причиняемый лесному фонду в результате незаконной рубки, составит порядка шести тысяч рублей за одно дерево.

Сотрудники комитета призывают курян приобретать новогоднее дерево на елочных базарах. Это позволит сохранить лес от незаконной рубки, а также избежать уголовной ответственности в соответствии с действующим законодательством.

Ранее КП сообщала, что в Курской области новогодние елки будут продавать по цене от 350 рублей.