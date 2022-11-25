Курские волейболистки одержали разгромную победу в Уфе

Давление на уфимский клуб росло с каждым сетом, что отразилось на результате - 25:19, 25:12, 25:9 и итоговые 3:0. Фото из телеграм-канала Спорт 46.

Накануне, 24 ноября, в Уфе прошли первые матчи 4-го тура чемпионата России по волейболу в высшей лиге «А» среди женских команд. Курский «ЮЗГУ-Атом» в трех партиях расправился с местной «Уфимочкой-УГНТУ». Давление на уфимский клуб росло с каждым сетом, что отразилось на результате - 25:19, 25:12, 25:9 и итоговые 3:0.

В другом поединке дня екатеринбургская «Уралочка-2-УрГЭУ» уступила дублю калининградского «Локомотива» (1:3).

После вчерашнего игрового дня лидирует череповецкая «Северянка» (30 очков). Далее идут «ЮЗГУ-Атом» (27) и «Динамо» из Анапы (23). Сегодня, 25 ноября, «атомные» сыграют с дублем «Уралочки».