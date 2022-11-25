Художница из Курска хотела продать свою картину, но стала жертвой мошенников

Девушка лишилась четырех тысяч рублей Фото: Архив "КП"

В региональном УМВД рассказывают, художница их Курска хотела продать одну из своих работ через сообщество для живописцев в популярной социальной сети. Там она разместила фотографию полотна и обозначила начальную цену для аукциона.

Вскоре с девушкой связался якобы заинтересованный покупатель из другого города. Он предложил воспользоваться услугой доставки одного из сервисов бесплатных объявлений. Курянка согласилась и стала делать все, что ей говорят. Она прислала собеседнику адрес электронной почты, на него поступило письмо с подтверждением сделки и ссылкой, по которой нужно было перейти для получения денег. После этого нужно было ввести все данные банковской карты. Как только это произошло, со счета художницы списалось две тысячи рублей.

Девушка сообщила об этом покупателю, но он лишь посоветовал обратиться в службу поддержки. Художница так и сделала, она объяснила свою проблему якобы техническим специалистам, и ей сказали еще раз ввести данные кредитки для проверки. Но в итоге все закончилось еще одним списанием на ту же сумму.

После этого юная художница догадалась, что ее обманывают. Она попыталась связаться с покупателем, но его страница в социальной сети уже была удалена.

Возбуждено уголовное дело. Мошенникам грозит наказание вплоть до лишения свободы на срок до шести лет.