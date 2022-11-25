В Железногорске Курской области потушили пожар в квартире

Во время пожара никто не пострадал Фото: Кристина ГОРБАТЕНКО

Сообщение о пожаре поступило в оперативную дежурную смену ЦУКС ГУ МЧС России по Курской области 25 ноября в 10:51. В Железногорске на улице Димитрова горела квартира в одном из домов.

На место происшествия выезжали пожарные, сотрудники полиции, медики скорой помощи, работники электрических сетей и газовая служба. По прибытии огнеборцы незамедлительно начали тушить пожар. Загорание было локализовано в 11:06, справиться с огнем удалось в 11:07.

Как сообщают в региональном ГУ МЧС, в результате пожара в квартире огнем поврежден диван на площади четыре квадратных метров. Возгорание тушили 18 человек и семь единиц техники. Ущерб и причину пожара выясняют.

Главное управление МЧС России по Курской области напоминает: если вы стали участником или свидетелем трагедии, несчастного случая или оказались в непростой ситуации, звоните на Единый номер вызова экстренных служб «112».