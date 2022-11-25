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НовостиОбщество25 ноября 2022 9:46

В Курске сносят самовольно установленные торговые объекты

Подрядчики должны были демонтировать павильоны до 20 ноября
Кристина ГОРБАТЕНКО
Демонтируют объекты на ряде улиц города

Демонтируют объекты на ряде улиц города

Фото: Кристина ГОРБАТЕНКО

О том, что демонтируют ряд самовольно установленных нестационарных объектов сообщили в комитете по управлению муниципальным имуществом.

Так, сносу подлежат: киоск на остановке «50 лет Октября», павильон, расположенный на пересечении улицы Тамбовская — улицы Артема, киоски на проспекте Дружбы, 10, Ольшанского, 26-а, а также павильоны, расположенные на Магистральном проезде б-6 и улице Республиканская, 50-ж.

В городской администрации рассказывают, предприниматели были неоднократно уведомлены о том, что объекты размещены незаконно, им предлагали добровольно демонтировать свое имущество до 20 ноября. Они этого не сделали, поэтому сейчас объекты сносит подрядчик.