В Курске сносят самовольно установленные торговые объекты

Демонтируют объекты на ряде улиц города Фото: Кристина ГОРБАТЕНКО

О том, что демонтируют ряд самовольно установленных нестационарных объектов сообщили в комитете по управлению муниципальным имуществом.

Так, сносу подлежат: киоск на остановке «50 лет Октября», павильон, расположенный на пересечении улицы Тамбовская — улицы Артема, киоски на проспекте Дружбы, 10, Ольшанского, 26-а, а также павильоны, расположенные на Магистральном проезде б-6 и улице Республиканская, 50-ж.

В городской администрации рассказывают, предприниматели были неоднократно уведомлены о том, что объекты размещены незаконно, им предлагали добровольно демонтировать свое имущество до 20 ноября. Они этого не сделали, поэтому сейчас объекты сносит подрядчик.