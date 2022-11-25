Площадь Героев Курской битвы разделят на две зоны

Появилась концепция благоустройства территории на Карла Маркса Фото: Кристина ГОРБАТЕНКО

В скором времени начнется благоустройство территории на улице Карла Маркса перед корпусом КГУ. Как рассказали в городской администрации, появилась единая концепция того, как будет выглядеть обновленная площадь Героев Курской битвы.

Так, территорию планируют разделить на зону отдыха и зону фонтана симметрично с двух сторон. Здесь родители могут подождать учеников Кванториума, а студенты и жители города — отдохнуть.

Также куряне просили создать велопарковку — она включена в концепцию. Кроме этого, для студентов установят стенды, на которых они смогут разместить свои работы, а горожане оценят выставки.

В создании концепции благоустройства территории принимали участие горожане, общественники, ветераны и студенты художественно-графического факультета. Инициативы и проекты были проработаны и проанализированы комитетом архитектуры и градостроительства.