Куряне стали финалистами Национальной премии «Патриот 2022»

Жюри определили 76 финалистов в 13 номинациях Фото: Кристина ГОРБАТЕНКО

Стали известны финалисты Национальной премии «Патриот−2022». В этом году от соискателей было подано 1,2 тысячи заявок из 75 субъектов Российской Федерации и восемь зарубежных стран.

В областной администрации рассказывают, члены жюри в первую очередь оценивали реализацию проектов и личный вклад в развитие патриотической, культурной, языковой и просветительской деятельности. В итоге в 13 номинациях определили 76 финалистов. В их число вошли и наши земляки.

Курскую область представляли Юрий Ливенцев в номинации «Лучший проект с использованием современных технологий» и Объединенный центр «Монолит» в номинации «Лучший проект в сфере образования» подноминации «Научно-просветительский проект».