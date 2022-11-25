В Курске автобус ПАЗ сбил 18-летнего парня

Молодой человек был доставлен в больницу Фото: Кристина ГОРБАТЕНКО

ДТП случилось 24 ноября примерно в 17:10 на улице Союзной. В региональном УГИБДД рассказывают, 59-летний водитель, управляя автобусом "ПАЗ", сбил 18-леьнего пешехода.

В результате ДТП пешеход получил ранения и был доставлен в больницу. Полиция выясняет обстоятельства происшествия.

Всего 24 ноября в Курской области зарегистрировано четыре ДТП с пострадавшими. Так, еще одна авария произошла примерно в 16:00 на 28 километре автодороги «Курск – Щигры» Курского района. По предварительным данным, 35-летний водитель, управляя автомобилем «Фольксваген Поло», не справился с управлением и съехал в правый по ходу движения кювет.

В результате ДТП водитель получил ранения и был доставлен в больницу.