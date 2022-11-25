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НовостиОбщество25 ноября 2022 6:04

Ночью курские улицы от наледи расчищали 45 единиц техники

Израсходовали около 604 тонн песко-соляной смеси
Кристина ГОРБАТЕНКО
Работу всех служб осложняют очередные осадки

Работу всех служб осложняют очередные осадки

Фото: Кристина ГОРБАТЕНКО

В Курске дорожники продолжают устранять последствия ледяного дождя. В комитете дорожного хозяйства сообщили, что сегодня ночью городские улицы от наледи обрабатывали 45 единиц техники. Израсходовано около 604 тонн песко-соляной смеси.

Кроме этого, в комитете городского хозяйства рассказали, что работы продолжаются и утром. Коммунальные службы расчищают общественные территории и пешеходные дорожки. Парки и скверы убирают 43 человека и восемь единиц техники. Также 620 дворников убирают дворы почти двух тысяч многоквартирных домов.

Однако работу всех служб осложняют, вновь выпавшие утром осадки.