В Курской области новогодние елки будут продавать по цене от 350 рублей

На продажу вырастили более тысячи елей и сосен Фото: Светлана ВОЛКОВА

К новогодним праздникам в лесохозяйственных питомниках Курской области вырастили более тысячи елей и сосен. В регионе пять питомников по выращиванию хвойных деревьев – в Дмитриевском, Золотухинском, Рыльском, Советском и Солнцевском районах. Плантации расположены на территории лесного фонда, их общая площадь составляет 24,4 гектара.

- В этом году для реализации на базах предприятий и рынках районных центров поступят деревья, выращенные в питомниках Рыльского, Советского и Солнцевского лесничеств. Стоимость новогоднего дерева будет варьироваться от 350 рублей до двух и половиной тысяч рублей в зависимости от высоты сосны или ели, – рассказал председатель регионального комитета природных ресурсов Константин Поляков.

За незаконную рубку одного дерева сосны или ели предусмотрена уголовная ответственность по статье 260 УК РФ.