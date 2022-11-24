Наталия Бастрикова назначена министром образования и науки Курской области

Губернатор сообщил об очередном кадровом назначении Фото: Кристина ГОРБАТЕНКО

В администрации Курской области очередные кадровые назначения. Губернатор Роман Старовойт сообщил, что теперь региональный комитет образования и науки стал Министерством, а возглавит его Наталия Бастрикова. Соответствующие документы глава региона подписал сегодня, 24 ноября.

Работу по формированию Правительства Курской области должны закончить до конца этого года. Ранее в Министерство имущества был преобразован комитет по управлению имуществом Курской области. Министром имущества назначен Дмитрий Савин.

Кроме этого, комитет финансов с 1 декабря станет Министерством финансов и бюджетного контроля Курской области, возглавит его Наталья Рудакова.