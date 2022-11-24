Появились почтовые карточки с изображением Курской Коренной пустыни

Жители и гости Курска могут приобрести карточки в почтовых отделениях региона Фото: Кристина ГОРБАТЕНКО

В почтовых отделениях Курской области появились художественные почтовые карточки, посвященные Курской Коренной пустыни. На них изображена главная духовная святыня региона и надпись: «С наилучшими пожеланиями из Курской области!».

В областной администрации делятся, художник-дизайнер открытки - Мария Бодрова, автор фотографии - курянин Олег Большиченко.

Если вы хотите приобрести такую уникальную почтовую карточку, то стоит поторопиться - их выпустили ограниченным тиражом в 1000 экземпляров. Купить открытки жители и гости Курска могут в почтовых отделениях региона.

- Отправлять их по стране можно без конверта: стандартная почтовая марка, нанесенная на оборотную сторону карточки типографским способом, представляет собой литеру «В» и соответствует тарифу пересылки корреспонденции по России, — сообщила директор УФПС Курской области АО «Почта России» Оксана Бахтина.