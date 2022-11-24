Под Курском 19-летний водитель сбил девушку

Девушку доставили в больницу Фото: Кристина ГОРБАТЕНКО

ДТП случилось 23 ноября примерно в 19:55 на улице Ленина в Обояни. В региональном УГИБДД рассказывают, 19-летний водитель, управляя автомобилем «ВАЗ-2105», ехал по со стороны Курска в направлении поселка Солнцево и сбил 19-летнюю девушку-пешехода.

В результате ДТП девушка-пешеход получила ранения и была доставлена в больницу. По факту ДТП проводится проверка, полиция выясняет обстоятельства происшествия.

Всего 23 ноября в Курской области зарегистрировано два ДТП с пострадавшими. Так, еще одна авария произошла примерно в 19:25 на улице Радищева в Курске. По предварительным данным, автомобиль «БМВ 530», под управлением 18-летнего водителя, столкнулся с автомобилем «Лада Приора», за рулем которого была 24-летняя девушка.

В результате ДТП девушка-водитель автомобиля «Лада Приора» получила ранения и была доставлена в больницу.