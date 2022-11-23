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НовостиОбщество23 ноября 2022 16:10

В Курске в сквере «Гулливер» устанавливают антивандальные скамейки и урны

Продолжается благоустройство Центрального округа города
Кристина ГОРБАТЕНКО
Еще дополнительные антивандальные скамейки и антивандальные урны устанавливают в парке Железнодорожников

Еще дополнительные антивандальные скамейки и антивандальные урны устанавливают в парке Железнодорожников

Фото: Кристина ГОРБАТЕНКО

Центральный округ Курска продолжают благоустраивать. На этот раз, как сообщают в городской администрации, подрядчики приступила к установке девяти антивандальных скамеек и восьми антивандальных урн в сквере «Гулливер».

Кроме этого, в комитете городского хозяйства говорят, что еще четыре дополнительные антивандальные скамейки и две антивандальные урны устанавливают в парке Железнодорожников в Железнодорожном округе.

Ранее КП сообщала, что во дворе дома №13 на улице Хуторской появилась детская площадка. Для юных курян установили детский игровой комплекс с лестницей, горкой, канатом, шведской стенкой. Также на территории игровой зоны появились качели, столик со скамейками, лавочки и урны.